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13:12, 7 декабря 2022Мир

Путин обсудил с президентом ОАЭ введение Западом потолка цен на нефть

Президент РФ Путин обсудил с президентом ОАЭ Аль Нахайяном потолок цен на нефть

Фото: Nick Oxford / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Отмечена эффективность совместной работы в рамках "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка», — говорится в сообщении.

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В Кремле отметили, что лидеры стран в ходе разговора обсудили попытки Запада ввести ограничения на стоимость российского нефтяного сырья.

Кроме того, Путин поздравил своего коллегу с Днем образования Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее сообщалось, что власти России разработали три варианта ответного механизма на введение странами Большой семерки (G7) и Евросоюза (ЕС) потолка цен на импорт российской нефти.

5 декабря вступил в силу запрет на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза. Параллельно с этим вступает в силу решение о запрете на перевозку и страхование российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель.

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Глеб Бажуткин
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