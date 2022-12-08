На юге России произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 80 километрах от Махачкалы

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге России — в 94 километрах от Махачкалы. Об этом со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в четверг, 8 декабря, сообщает «Интерфакс».

Природное явление было зафиксировано в 9:42 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 40 километров. Изначально сейсмологи сообщали, что магнитуда составила 5,6 и землетрясение произошло в 80 километрах от Махачкалы, но позже уточнили данные.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в другой части страны — возле Курильских островов Сахалинской области. По оперативным данным, землетрясение зафиксировано 27 ноября в 16:59 по местному времени (7:59 по московскому). Эпицентр был зафиксирован на глубине 73 километра на расстоянии от города Северо-Курильск в 144 километрах.

22 ноября сообщалось, что в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова Камчатка произошли два землетрясения за час.