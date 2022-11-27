На востоке России произошло землетрясение

На Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 5,7

Возле Курильских островов Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По оперативным данным, землетрясение зафиксировано 27 ноября в 16:59 по местному времени (7:59 по московскому). Эпицентр зафиксирован на глубине 73 километра на расстоянии от города Северо-Курильск в 144 километра.

Как отмечает портал АСТВ, это уже второй за сутки мощный подземный толчок рядом с Курилами. Жители северной части островной гряды, а также юга Камчатки почувствовали землетрясение.

22 ноября сообщалось, что в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова Камчатка произошли два землетрясения за час.