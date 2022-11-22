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02:29, 22 ноября 2022Россия

На Камчатке за час произошли два землетрясения

На Камчатке за час произошли два землетрясения магнитудой 6 и 5,4

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В Камчатском заливе у восточного побережья полуострова Камчатка произошли два землетрясения за час. Об этом говорится на сайте единой геофизической службы РАН.

Первый толчок зафиксировали в 9:45 по местному времени (00:45 по московскому времени). Расстояние от поселка Усть-Камчатск составило 83 километра, глубина — 21 километр, магнитуда — 6,0, отметили в ведомстве.

Второе землетрясение произошло в 10:25 по местному времени (01:25 по московскому времени). Его магнитуда составила 5,4.

9 ноября сообщалось, что в центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Оно было зафиксировано в 64 километрах к востоку от города Римини. Кроме того, землетрясение также произошло около Пезаро, в 35 километрах к востоку от города.

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Юлия Мискевич
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