Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:19, 8 декабря 2022Мир

Захарова ответила на сомнения Борреля по поводу поддерживающих Россию африканцев

Захарова ответила Боррелю на сомнения в искренности поддерживающих Россию африканцев
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на сомнения главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по поводу того, что африканцы, участвующие в демонстрациях в поддержку России, делают это искренне. Об этом она написала в своем Telegram.

«Жозеп, Вы по себе-то людей не меряйте. Деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов», — обратилась к дипломату Захарова. Так, глава МИД Германии считает, что «расстояние между странами исчисляется сотнями тысяч километров», премьер Великобритании путает Балтийское и Черного моря, спикер Палаты представителей США «вместо Украины славит Ухань», а американский президент путает Камбоджу с Колумбией, напомнила она. Самого Борреля Захарова назвала «садовником, выдающим себя за высокого представителя ЕС по иностранных делам».

Ранее Жозеп Боррель предположил, что африканцы даже не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент России Владимир Путин. Так он прокомментировал сообщения российских СМИ о демонстрациях жителей Африки в поддержку России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФСБ показала кадры обмена Бута на Грайнер
Нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет
Представитель Баскова ответила на слухи о проблемах со здоровьем у певца
Диетолог перечислила повышающие физическую выносливость группы продуктов
Украинский олигарх рассказал о первом заработанном капитале
Украинских чиновников заподозрили в вымогательстве взяток у жителей Запорожья
Диетолог Гинзбург перечислил способы победить хроническую усталость
Украинский дезертир заявил о «кинувшем» бойцов Киева Зеленском
В МВД нашли способ борьбы с недобросовестными владельцами криптокошельков
Молниеносная реакция сына спасла мать от гибели под колесами поезда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.