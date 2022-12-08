Захарова ответила на сомнения Борреля по поводу поддерживающих Россию африканцев

Захарова ответила Боррелю на сомнения в искренности поддерживающих Россию африканцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на сомнения главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по поводу того, что африканцы, участвующие в демонстрациях в поддержку России, делают это искренне. Об этом она написала в своем Telegram.

«Жозеп, Вы по себе-то людей не меряйте. Деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов», — обратилась к дипломату Захарова. Так, глава МИД Германии считает, что «расстояние между странами исчисляется сотнями тысяч километров», премьер Великобритании путает Балтийское и Черного моря, спикер Палаты представителей США «вместо Украины славит Ухань», а американский президент путает Камбоджу с Колумбией, напомнила она. Самого Борреля Захарова назвала «садовником, выдающим себя за высокого представителя ЕС по иностранных делам».

Ранее Жозеп Боррель предположил, что африканцы даже не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент России Владимир Путин. Так он прокомментировал сообщения российских СМИ о демонстрациях жителей Африки в поддержку России.