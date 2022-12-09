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19:08, 9 декабря 2022Силовые структуры

Генерала российской таможни поместили в СИЗО по делу о коррупции

В Москве арестовали главу управления по противодействию коррупции ФТС генерала Мурышова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы арестовал генерала Дмитрия Мурышова, занимающего должность начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мурышова поместили в СИЗО до 8 февраля 2023 года по делу о коррупции. Он обвиняется по статьям о получении взятки и покушении на получение взятки.

Главу управления по противодействию коррупции ФТС задержали ранее 9 декабря. Его допрашивали в Главном следственном управлении Следственного комитета России.

6 сентября сообщалось, что старшего дознавателя по особо важным делам и бывшего начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Северо-Кавказской оперативной таможни приговорили к восьми годам колонии строгого режима каждого. Они получили взятку за бездействие при неправильном декларировании импортных товаров. Осужденные вымогали 10 миллионов рублей, но успели получить только половину.

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Екатерина Власова
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