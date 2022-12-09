Генерала российской таможни поместили в СИЗО по делу о коррупции

В Москве арестовали главу управления по противодействию коррупции ФТС генерала Мурышова

Басманный районный суд Москвы арестовал генерала Дмитрия Мурышова, занимающего должность начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мурышова поместили в СИЗО до 8 февраля 2023 года по делу о коррупции. Он обвиняется по статьям о получении взятки и покушении на получение взятки.

Главу управления по противодействию коррупции ФТС задержали ранее 9 декабря. Его допрашивали в Главном следственном управлении Следственного комитета России.

6 сентября сообщалось, что старшего дознавателя по особо важным делам и бывшего начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Северо-Кавказской оперативной таможни приговорили к восьми годам колонии строгого режима каждого. Они получили взятку за бездействие при неправильном декларировании импортных товаров. Осужденные вымогали 10 миллионов рублей, но успели получить только половину.