В России назвали размер полученных взяток в 2022 году

Генпрокурор Краснов: в 2022 году выявлено получение взяток на два миллиарда рублей

В 2022 году правоохранительные органы России выявили факты получения взяток суммарно почти на два миллиарда рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Он уточнил, что средний размер взятки по расследованным преступлениям составляет более полумиллиона рублей. При этом он отметил, что в прошлом году приблизительно одну треть в структуре взяточничества составляли мелкие взятки в размере до 10 тысяч рублей.

По словам Краснова, чаще всего взятки передают наличными деньгами. В то же время он отметил, что также зафиксированы случаи получения натурой. В частности, в Кемеровской области были возбуждены уголовные дела в отношении инспекторов территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, которые получали взятки от угольного предприятия в виде угля и услуг по его доставке.

8 декабря председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин рассказал, что в России с 2011 года перед судом предстали за коррупцию 72 тысячи чиновников и служащих. По его словам, сотрудники правоохранительных органов и чиновники чаще всего становятся фигурантами уголовных дел о взяточничестве.

Ранее следователи задержали председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Ленинградской области Юрия Андреева за взятку в 26 миллионов рублей.