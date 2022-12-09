Ставшего женщиной бывшего офицера ФСБ отказались выпустить из России

Бывшего офицера ФСБ, ставшего трансгендерной женщиной Катериной, не выпустили из России

Трансгендерную женщину Катерину Майерс, которая в прошлом была капитаном ФСБ Александром Чумаковым, задержали в московском аэропорту Домодедово и отказались выпустить из страны за границу. Об этом она сама сообщила в видео, опубликованном журналисткой Ксенией Собчак в своем Тelegram-канале.

Катерина планировала провести отпуск в Мексике, но в зоне пограничного контроля ее задержали. Сотрудники погранслужбы досмотрели ее вещи, проверили документы, заодно оскорбив за смену пола. Там Майерс провела десять часов, но так и не смогла покинуть Россию из-за того, что Александру Чумакову ограничен выезд, так как он является секретоносителем. Он не может поехать за границу в течение пяти лет, говорит на видео Катерина.

По ее словам, она не может покидать Россию до 2026 года. У нее изъяли загранпаспорт.

17 января сообщалось, что бывший сотрудник ФСБ Александр Чумаков решил совершить трансгендерный переход: теперь его зовут Катерина Майерс. Он отслужил в органах 12 лет и уволился в звании капитана, а спустя год заместительной гормональной терапии Катерина открыто рассказала о своем решении в Instagram. Подобное заявление, объяснила трансгендерная женщина, она сделала ради борьбы с дискриминацией и травлей, с которой столкнулась еще во время службы.

«Я хочу бороться с этой дискриминационной системой. Таких людей, как я, в спецслужбах много. Есть еще и геи, и лесбиянки. Но разве они от этого становятся плохими сотрудниками?» — сказала Катерина и добавила, что с удовольствием осталась бы на службе после смены пола, однако из-за осуждения коллег это оказалось невозможно.