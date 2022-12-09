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12:24, 9 декабря 2022Спорт

В UFC назвали следующего соперника Макгрегора

ESPN: следующий бой Конора Макгрегора должен быть против американца Майкла Чендлера

Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports / Reuters

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал следующего соперника для ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора. Об этом в Twitter написал журналист ESPN Чарли Мойнихан.

По информации репортера, следующий бой ирландец проведет против американца Майкла Чендлера. «Уайт сказал, что Конор не собирается на пенсию в ближайшее время и видит свет в конце тоннеля», — сообщил Мойнихан.

В октябре Макгрегор заявил, что планирует вернуться в октагон в начале 2023 года. Тогда он подчеркнул, что будет готов начать тренировочный лагерь через пару месяцев.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. В профессиональной карьере он провел 28 боев, одержав 22 победы и потерпев 6 поражений.

Анастасия Борисова
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