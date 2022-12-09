В России выявили 7465 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 7465 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 7465 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 650 659. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число новых заболевших составило 7430.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1439), Петербурге (902) и Свердловской области (340). Меньше всего — в Ненецком округе (2 случая), а также в Ингушетии, Туве и в Северной Осетии (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1447. За этот же период 5994 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 049 420.

За сутки умерли 52 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 392 506 человек.