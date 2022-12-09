Раскрыта сумма сделки по продаже итальянского завода «Лукойла» американцам

Reuters: «Лукойл» продаст итальянский НПЗ американской Crossbridge за €1,5 млрд

Российский «Лукойл» договорился с американской инвестиционной компанией Crossbridge о продаже своего нефтеперерабатывающего завода на Сицилии за почти 1,5 миллиарда евро (1,58 миллиарда долларов), пишет Reuters. Сумму сделки раскрыли два источника, знакомые с ходом переговоров.

Швейцарский нефтетрейдер Vitol согласился предоставить Crossbridge финансирование для заключения сделки, чтобы затем стать ключевым поставщиком нефти на НПЗ. Собеседники издания отметили, что условия сделки на финальном этапе могут измениться.

Как отмечает Reuters, соглашение о продаже итальянского завода будет подлежать проверке со стороны местного правительства — Рим имеет право заблокировать сделку, если увидит в ней риск ущерба рабочим местам или производству.

НПЗ «Лукойла» на Сицилии перерабатывает пятую часть импортируемой Италией нефти, на нем работает около тысячи человек. До вступления в силу европейских санкций завод получал российскую нефть, однако с 5 декабря поставки оказались под запретом. Один из собеседников Reuters сообщил, что выручка НПЗ в 2022 году взлетит в три раза в годовом выражении и превысит 10 миллиардов евро (10,55 миллиарда долларов) из-за высоких цен на дизельное топливо и бензин.

«Лукойл» в течение нескольких месяцев искал покупателя на свое предприятие. В конце концов, чтобы спасти завод и сохранить перерабатывающие мощности и рабочие места, итальянские власти согласовали национализацию НПЗ. Это событие побудило «Лукойл» возобновить переговоры с Crossbridge, говорят источники.