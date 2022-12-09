Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:27, 9 декабря 2022Экономика

Раскрыта сумма сделки по продаже итальянского завода «Лукойла» американцам

Reuters: «Лукойл» продаст итальянский НПЗ американской Crossbridge за €1,5 млрд

Фото: Antonio Parrinello / Reuters

Российский «Лукойл» договорился с американской инвестиционной компанией Crossbridge о продаже своего нефтеперерабатывающего завода на Сицилии за почти 1,5 миллиарда евро (1,58 миллиарда долларов), пишет Reuters. Сумму сделки раскрыли два источника, знакомые с ходом переговоров.

Швейцарский нефтетрейдер Vitol согласился предоставить Crossbridge финансирование для заключения сделки, чтобы затем стать ключевым поставщиком нефти на НПЗ. Собеседники издания отметили, что условия сделки на финальном этапе могут измениться.

Как отмечает Reuters, соглашение о продаже итальянского завода будет подлежать проверке со стороны местного правительства — Рим имеет право заблокировать сделку, если увидит в ней риск ущерба рабочим местам или производству.

НПЗ «Лукойла» на Сицилии перерабатывает пятую часть импортируемой Италией нефти, на нем работает около тысячи человек. До вступления в силу европейских санкций завод получал российскую нефть, однако с 5 декабря поставки оказались под запретом. Один из собеседников Reuters сообщил, что выручка НПЗ в 2022 году взлетит в три раза в годовом выражении и превысит 10 миллиардов евро (10,55 миллиарда долларов) из-за высоких цен на дизельное топливо и бензин.

«Лукойл» в течение нескольких месяцев искал покупателя на свое предприятие. В конце концов, чтобы спасти завод и сохранить перерабатывающие мощности и рабочие места, итальянские власти согласовали национализацию НПЗ. Это событие побудило «Лукойл» возобновить переговоры с Crossbridge, говорят источники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Венгрия обвинила ЕС в использовании всех видов шантажа
В МЧС подтвердили данные о погибшем при пожаре в подмосковном ТЦ «Мега Химки»
Поляки начали готовиться к войне с Россией
В России начались первые поставки алкоголя по параллельному импорту
Россия распространила в Совбезе ООН документ об обстрелах ВСУ Донбасса
Нарколог дал советы по употреблению алкоголя на новогоднем корпоративе
ВСУ ударила по Сватово снарядами НАТО
Суд оставил в силе приговор бывшей главе Новосибирского облсуда
Загоревшийся в Химках гипермаркет OBI разрушен почти полностью
Стало известно о погибшем при пожаре в подмосковном ТЦ «Мега Химки»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.