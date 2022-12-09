Кодзима анонсировал продолжение Death Stranding

Kojima Productions анонсировала игру Death Stranding 2 с Леей Сейду в главной роли

Компания Kojima Productions анонсировала продолжение игры Death Stranding. Трейлер тайтла доступен на YouTube-канале студии.

Студия геймдизайнера Хидео Кодзимы представила новую игру серии Death Stranding на мероприятии The Game Awards 2022. Судя по трейлеру, главной героиней Death Stranding 2 окажется Фрэджайл в исполнении актрисы Леи Сейду. Данный персонаж был одним из основных в оригинальной части игры.

В ролике также продемонстрировали персонажа Нормана Ридуса, который оказался главным героем Death Stranding. Кроме Сейду и Ридуса, в игре появятся актеры Эль Фаннинг, Сиори Куцуна и Трой Бейкер.

В ходе анонса Кодзима уточнил, что не хочет раскрывать дополнительных деталей об игре, так как трейлер дает ответы на многие вопросы. В Kojima Productions подчеркнули, что Death Stranding 2 является рабочим названием тайтла — к релизу, сроки которого не раскрывается, игру могут переименовать.

Death Stranding — видеоигра в жанре action с открытым миром. Тайтл был выпущен Kojima Productions в ноябре 2019 года и оказался эксклюзивом для консолей PlayStation. Летом 2020 года Death Stranding вышла на ПК.

В начале октября о выпуске второй части Death Stranding заявил инсайдер на Reddit. По словам источника, студия Кодзимы заключила контракт с Sony на производство двух частей DS еще до выхода первой части.