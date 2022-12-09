Актер «Дюны 2» рассказал о прохождении кастинга на фильм

Актер «Дюны 2» Остин Батлер рассказал, что его утвердили на роль без прослушивания

Американский актер Остин Батлер рассказал, как он прошел кастинг на роль Фейд-Раута Харконнена в фильме «Дюна 2». Его слова передает ScreenRant.

Выступая в качестве гостя на подкасте ​​Happy Sad Confused, Батлер признался, что ему даже не пришлось проходить прослушивание. По словам актера, он пообедал с режиссером картины Дени Вильневым в Лос-Анджеле, после чего кинематографист принял решение об утверждении его на роль.

«[Я получил роль] чудесным образом, нет [мне не нужно было проходить прослушивание]. Дени был в городе, я в то время тоже был в Лос-Анджелесе, и Дени просто предложил выпить с ним кофе. Мы нашли с ним общий язык и много говорили о том, как нам нравится работать. Мы обсудили с ним роль и то, как я к ней отношусь, а потом он сказал: "Я подумаю об этом". Через неделю он позвонил мне и сказал: "Я бы хотел, чтобы ты присоединился ко мне на Арракисе" (планета во вселенной "Дюны" — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал Остин Батлер

«Дюна 2» расскажет о приключениях главного героя Пола Атрейдеса после того, как он объединился с фрименами, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. К своим ролям вернутся актеры Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Джош Бролин, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Хендерсон. В фильме также сыграют артисты Леа Сейду, Сухейла Якуб, Флоренс Пью, Остин Батлер и Кристофер Уокен. Съемки будут проходить в Будапеште, Абу-Даби, а также в Иордании и Италии. Премьера сиквела состоится 3 октября 2023 года.

Первая часть фильма по роману писателя Фрэнка Герберта вышла на экраны 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.

