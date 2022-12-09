«Ъ»: «М.Видео» и «Эльдорадо» объединятся под одним брендом «Эльдорадо + М.Видео»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединяет две свои сети магазинов электроники под новым брендом «Эльдорадо + М.Видео» ради повышения экономической эффективности, сообщили «Коммерсанту» представители ГК. По мнению участников рынка, за решением последует закрытие части магазинов, однако в компании это отрицают.

Точки с новыми вывесками уже запущены в Тольятти и Рязани. Помимо брендов, фирма решила слить программы лояльности, также в магазинах будет общий сток техники. «Объединение брендов по ряду направлений, включая IT, логистику и маркетинг, уже способствовало экономической эффективности и оптимизации инвестиций», — прокомментировал главный операционный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли.

Группа рассчитывает, что слияние брендов повлечет приток новых покупателей, а посещаемость вырастет на 10–15 процентов. Сейчас компания управляет 601 магазином «М.Видео» и 647 магазинами «Эльдорадо» в 369 городах России.

«М.Видео» приобрела «Эльдорадо» в марте 2018 года. Сети работали отдельно, так как отвечали за разные ценовые сегменты, объясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «"Эльдорадо" больше акцентировала внимание на бюджетной технике, а "М.Видео" — на высоком ценовом сегменте. Но, поскольку многие бренды ушли из РФ, разница между сегментами сгладилась», — сказал он.

Бурмистров ожидает, что часть магазинов будет закрыта после объединения брендов — по крайне мере в торговых центрах, где присутствуют оба бренда. В «М.Видео-Эльдорадо» при этом настаивают, что слияние «не затронет число магазинов».

На фоне санкций и экономической ситуации в стране спрос на рынке потребительской электроники в 2022 году сократится примерно на треть, считает управляющий партнер ГК F+Tech Алексей Мельников. В связи с этим в ближайшей перспективе в России стоит ожидать «трансформации розницы» — между онлайн- и офлайн-продажами установится паритет. Многие сети электроники уже начали закрывать офлайн-точки — DNS, к примеру, закрыла около 150 магазинов в разных городах, а «Ситилинк» сместила вектор развития в онлайн.

8 декабря газета Politico сообщила, что Евросоюз собирается расширить список санкционных товаров, запрещенных к экспорту в Россию, охватив оборудование, которое может быть использовано страной в авиации и космической отрасли. К такой продукции ЕС относит не только авиадвигатели и их компоненты, но и ноутбуки, жесткие диски, фотоаппараты и объективы.

