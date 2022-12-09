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10:38, 9 декабря 2022Россия

В Подмосковье выявили повышенную дозу фенола после пожара в ТЦ «Мега Химки»

Минэкологии сообщило о повышенной дозе фенола в воздухе в районе ТЦ «Мега Химки»
СюжетПожары в России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство экологии и природопользования Подмосковья зафиксировало повышенную дозу фенола в воздухе в районе торгового центра «Мега Химки» после пожара. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу, 9 декабря.

В Минэкологии пояснили, что по состоянию на 8:55 в воздухе около ТЦ присутствуют остатки продуктов горения и характерный запах.

«По результатам измерений, проведенных в селитебной зоне: в 140 метрах от сгоревшего магазина зафиксирована повышенная концентрация фенола 0,3 (от предельно допустимой максимальной разовой концентрации — прим. "Ленты.ру")», — разъяснили в подмосковном ведомстве.

Концентрации остальных загрязняющих веществ менее 0,2, предельно допустимой максимальной разовой концентрации, добавили в Минэкологии. В то же время представители ведомства заверили, что превышений предельно допустимой концентрации в районе ЧП в Подмосковье нет.

Фенол является токсичным веществом, при попадании растворов на кожу он вызывает раздражение и даже ожоги.

До этого в МЧС России назвали нарушение правил при сварочных работах причиной пожара в ТЦ «Мега Химки».

О происшествии в ТЦ на Ленинградском шоссе в Подмосковье стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, очевидцы сообщали о мощном взрыве при пожаре и публиковали его кадры. В результате строительный гипермаркет почти полностью выгорел. Сообщалось об одном погибшем.

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Анна Щербакова
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