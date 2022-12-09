В OBI рассказали подробности о гибели человека при пожаре в ТЦ «Мега Химки»

OBI: охранник ТЦ «Мега Химки» погиб после возвращения на парковку за своим автомобилем

Охранник, который погиб в ТЦ «Мега Химки», перед гибелью вернулся на парковку за своим автомобилем. Соответствующий комментарий компании OBI поступил в редакцию «Ленты.ру».

В пресс-службе уточнили, что на месте дежурили двое сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП), которые первыми заметили возгорание.

«Оба были эвакуированы в числе других сотрудников ТЦ, однако, по нашим данным, один из них вернулся на парковку за своим автомобилем, в результате чего погиб», — рассказали подробности в компании.

О пожаре в ТЦ на на Ленинградском шоссе стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, который практически полностью выгорел.

В другие части ТЦ пожар не затронул. Кроме того, очевидцы сообщали о мощном взрыве и публиковали его кадры. На данный момент известно об одном погибшем