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13:30, 9 декабря 2022Россия

В OBI рассказали подробности о гибели человека при пожаре в ТЦ «Мега Химки»

OBI: охранник ТЦ «Мега Химки» погиб после возвращения на парковку за своим автомобилем

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Охранник, который погиб в ТЦ «Мега Химки», перед гибелью вернулся на парковку за своим автомобилем. Соответствующий комментарий компании OBI поступил в редакцию «Ленты.ру».

В пресс-службе уточнили, что на месте дежурили двое сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП), которые первыми заметили возгорание.

«Оба были эвакуированы в числе других сотрудников ТЦ, однако, по нашим данным, один из них вернулся на парковку за своим автомобилем, в результате чего погиб», — рассказали подробности в компании.

О пожаре в ТЦ на на Ленинградском шоссе стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, который практически полностью выгорел.

В другие части ТЦ пожар не затронул. Кроме того, очевидцы сообщали о мощном взрыве и публиковали его кадры. На данный момент известно об одном погибшем

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Никита Абрамов
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