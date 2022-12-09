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03:22, 9 декабря 2022Мир

Белый дом рассказал об инструментах по защите американцев от арестов за рубежом

Белый дом рассказал об инструментах по защите граждан США от арестов за рубежом

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена расширила имеющиеся у нее инструменты, направленные на то, чтобы препятствовать арестам американцев за рубежом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, трансляцию брифинга разместила на YouTube газета Washington Post.

В частности, по ее словам, речь идет об санкциях и визовых ограничениях в отношении правительств и физических лиц, причастных к задержаниям граждан США.

Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Ранее президент США Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и Уилана, но российские власти отказали в этом. При этом сам американец считает, что для его освобождения не было сделано ничего, даже несмотря на приближающуюся годовщину его ареста — 4 года.

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Марина Совина
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