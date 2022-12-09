Белый дом рассказал об инструментах по защите американцев от арестов за рубежом

Белый дом рассказал об инструментах по защите граждан США от арестов за рубежом

Администрация президента США Джо Байдена расширила имеющиеся у нее инструменты, направленные на то, чтобы препятствовать арестам американцев за рубежом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, трансляцию брифинга разместила на YouTube газета Washington Post.

В частности, по ее словам, речь идет об санкциях и визовых ограничениях в отношении правительств и физических лиц, причастных к задержаниям граждан США.

Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Ранее президент США Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и Уилана, но российские власти отказали в этом. При этом сам американец считает, что для его освобождения не было сделано ничего, даже несмотря на приближающуюся годовщину его ареста — 4 года.

