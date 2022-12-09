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11:00, 9 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко пришел пешком на саммит ЕАЭС из-за заглохшего Mercedes

Президент Белоруссии заявил, что пришел пешком на саммит ЕАЭС из-за заглохшего Mercedes
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что едва не опоздал на встречу глав государств на саммите ЕАЭС из-за заглохшего автомобиля Mercedes. Его слова цитирует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Саммит Евразийского экономического союза проходит 9 декабря в Бишкеке, главу Белоруссии на входе в здание лично приветствовал президент Киргизии Садыр Жапаров.

«Я опоздал? Mersedes слабый, не заводится. Пешком пришел», — заявил Лукашенко.

В ответ президент Киргизии успокоил коллегу, заверив, что тот пришел вовремя, и проводил его на встречу с другими главами стран-участниц союза.

Ранее в Кремле анонсировали, что российская делегация на саммите изложит основные приоритеты предстоящего председательства Москвы в ЕАЭС в 2023 году. Речь пойдет в том числе об углубленной интеграции рынка товаров и услуг.

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