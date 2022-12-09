Начало пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки» показали на видео

SHOT опубликовал видео начала пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки»

В ТЦ «Мега Химки» под Москвой произошел взрыв и пожар

Начало событий в новости В ТЦ «Мега Химки» под Москвой произошел взрыв и пожар

Начало пожара в курпнейшем торговом центре (ТЦ) «Мега Химки» в Подмосковье показали на видео. Кадры в пятницу, 9 декабря, публикует Telegram-канал SHOT.

ЧП произошло около 6 утра в пятницу, 9 декабря. В гипермаркете OBI прогремел взрыв, после чего начался пожар.

По данным МЧС, огонь охватил семь тысяч квадратных метров, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Источник ТАСС в экстренных службах, в свою очередь, сообщил о пожаре на площади 17 тысяч квадратных метров.

Возможной причиной пожара названы сварочные работы, которые проводились в пристройке в гипермаркету OBI. Также в качестве вероятной причины возгорания называли короткое замыкание, а источник «Интерфакса» в экстренных службах не исключил, что мог иметь место поджог.