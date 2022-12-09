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12:30, 9 декабря 2022Забота о себе

Ученые выявили взаимосвязь между шумом из соседских квартир и болезнями сердца

Ученые из Канады заявили, что шум из соседских квартир может привести к болезням сердца

Фото: Nik Shuliahin / Unsplash

Ученые Национального научно-исследовательского совета Канады выявили взаимосвязь между шумными соседями и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование.

Для исследования ученые из Канады, Кореи и Германии воссоздали в лаборатории обстановку гостиной в жилом доме и записали звук падающих предметов и ходьбы людей. Затем участники эксперимента надели наушники и очки виртуальной реальности. Прослушивая звуки, похожие на шум из соседских квартир, они оценивали уровень своего раздражения по шкале от 0 до 100.

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Результаты исследования показали, что резкие звуки раздражают участников больше, чем непрерывные, такие как музыка или речь. «Длительное воздействие подобных звуков потенциально может привести к болезням сердца и нарушению сна», — заявил Маркус Мюллер-Трапет, представитель исследовательской группы.

Ученые надеются, что полученные ими результаты помогут архитекторам создать более благоприятную для жизни городскую среду.

Ранее кардиолог назвала способ есть мясо без вреда для сердца. Эксперт отметила, что наукой доказана связь между употреблением красного и переработанного мяса в большом количестве и развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и некоторых видов рака.

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Алиса Удовик
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