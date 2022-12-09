Ученые выявили взаимосвязь между шумом из соседских квартир и болезнями сердца

Ученые из Канады заявили, что шум из соседских квартир может привести к болезням сердца

Ученые Национального научно-исследовательского совета Канады выявили взаимосвязь между шумными соседями и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование.

Для исследования ученые из Канады, Кореи и Германии воссоздали в лаборатории обстановку гостиной в жилом доме и записали звук падающих предметов и ходьбы людей. Затем участники эксперимента надели наушники и очки виртуальной реальности. Прослушивая звуки, похожие на шум из соседских квартир, они оценивали уровень своего раздражения по шкале от 0 до 100.

Результаты исследования показали, что резкие звуки раздражают участников больше, чем непрерывные, такие как музыка или речь. «Длительное воздействие подобных звуков потенциально может привести к болезням сердца и нарушению сна», — заявил Маркус Мюллер-Трапет, представитель исследовательской группы.

Ученые надеются, что полученные ими результаты помогут архитекторам создать более благоприятную для жизни городскую среду.

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