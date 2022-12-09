В OBI раскрыли детали пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки»

В компании OBI прокомментировали пожар в подмосковном ТЦ «Мега Химки»

В компании OBI озвучили официальную позицию в связи с ЧП в подмосковном торговом центре (ТЦ) «Мега Химки» и раскрыли детали пожара. Соответствующий комментарий потупил в редакцию «Ленты.ру».

ЧП произошло около 6 утра в пятницу, 9 декабря. Посетителей в здании не было, на месте дежурили двое сотрудников ЧОПа. Именно они первыми заметили возгорание, уточнили в компании. Оба были эвакуированы в числе других сотрудников ТЦ, но один из них вернулся на парковку, чтобы забрать машину, в результате чего погиб.

«Точные причины еще устанавливаются, по предварительным данным возгорание могло произойти в ходе сварочных работ стороннего подрядчика ТЦ. Ни OBI, ни другие арендаторы не имеют права вести подобные работы самостоятельно, а факт их проведения был согласован с торговым центром заранее. На месте работают пожарные бригады и дежурит скорая помощь, по нашим данным, пожар удалось потушить», — говорится в заявлении OBI.

Там сообщили также, что регулярно проводят мероприятия по пожарной безопасности, последняя состоялась в ноябре. «По ее результатам замечаний к пожарной безопасности не возникло», — добавили представители сети.