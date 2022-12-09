Белорусский следователь сбежал в США после задержания жены

Белорусский следователь уехал в США после задержания жены из-за данных о технике из России

Следователь по особо важным делам из белорусского города Лунинец Сергей Пахолак уехал из страны вместе с семьей. Ранее его жену обвинили в передаче данных о российской военной технике в Белоруссии за рубеж и задержали, сообщает «Медиа-Полесье».

Как утверждается, супругу следователя, работавшую специалистом инженерно-аэродромной службы войсковой части под номером 65408, задерживали за передачу живущей в США сестре данных о российских самолетах, базировавшихся на аэродроме. Было возбуждено уголовное дело. При этом издание «Зеркало» сообщает, что она находилась в больнице в Минске, откуда сбежала, ее объявили в розыск.

Сергей Пахолак же после начала следствия в отношении жены попросил об увольнении по состоянию здоровья, однако уехал со всей семьей, не дождавшись решения. По данным «Зеркала», на данный момент они находятся в США. В белорусской квартире следователи провели обыск.

В феврале сообщалось, что в Белоруссии задержали бывшего следователя, уволившегося во время массовых протестов в 2020 году. Его обвинили в разжигании вражды группой лиц.