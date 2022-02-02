В Белоруссии задержали уволившегося во время протестов следователя

В Белоруссии задержали бывшего следователя, уволившегося во время массовых протестов в 2020 году. Об этом сообщает Telegram-канал правозащитного центра «Весна».

28-летний Никита Стороженко был задержан 1 февраля в одном из торговых центров Минска. По предварительным данным, ему инкриминируется совершение преступления по статье «Разжигание вражды группой лиц».

Стороженко уволился из Следственного комитета 17 августа 2020 года в знак несогласия с политикой действующей власти. Он заявил, что не хочет делать то, что противоречит его совести. «Честных сотрудников в наших органах много, но они зажаты рамками приказов и долгов перед государством», — утверждал Стороженко.

После увольнения бывший следователь работал юристом. В апреле 2021 года его арестовали на 15 суток за несанкционированный пикет. В мае Стороженко был лишен звания старшего лейтенанта юстиции запаса.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. Центризбирком объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Первые акции были жестко разогнаны с помощью спецсредств. Ряд оппозиционных политиков получили крупные тюремные сроки или бежали из страны.