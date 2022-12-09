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11:24, 9 декабря 2022Ценности

Женщина осталась с бородавкой на носу после пластики

Блогерша Джози Кремон сделала открытую ринопластику и осталась с бородавкой на носу

Кадр: @josiecremont

Пользовательница сети с никнеймом josiecremont сделала неудачную пластику носа и поделилась опытом. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Джози Кремон рассказала, что обратилась за помощью к хирургу для коррекции формы носа. По ее словам, врач провел ей открытую ринопластику. Однако после процедуры на ее носу осталась красно-фиолетовая шишка в виде бородавки. В размещенном видео женщина отметила, что спустя два года после операции данный дефект не исчез, хотя его цвет стал бледнее.

Ролик набрал 3,8 миллиона просмотров. Зрители посочувствовали блогерше в комментариях под публикацией. «Моей сестре сделали пластику носа по такому же методу», «Я тоже недавно сделала ринопластику, но у меня нет такой проблемы. Надеюсь, эта шишка у вас скоро исчезнет», «Просто не ложитесь под нож хирурга, и все будет нормально», — высказывались они.

Ранее турецкий хирург Мехти Салвиз похвастался в соцсетях одной из своих работ и испугал подписчиков. На своей странице врач из Стамбула регулярно делится постами, в которых запечатлены его клиенты до и после пластики. В последнем ролике Салвиз познакомил пользователей сети с девушкой, обратившейся к нему за трендовым «кошачьим» разрезом глаз.

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Мария Винар
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