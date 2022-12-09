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12:51, 9 декабря 2022Интернет и СМИ

Бывшая ведущая «Ревизорро» оценила свою роль в успехе шоу

Бывшая ведущая «Ревизорро» Елена Летучая заявила, что в успехе шоу есть большая ее заслуга

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Бывшая ведущая шоу «Ревизорро» Елена Летучая оценила свою роль в успехе программы. В своем Telegram-канале она заявила, что в популярности передачи есть большая ее заслуга, а также назвала себя «лучшей частью» шоу.

«Очень большая моя заслуга как ведущей. Во-первых, это очень сложный формат. Многие ведущие, которые работают даже сейчас в известных программах, не смогут работать в таком формате, как "Ревизорро", потому что ты делаешь одновременно очень много дел», — высказалась Летучая.

По словам ведущей, в шоу «Ревизорро» никогда не было сценария и ей приходилось обдумывать слова и действия в кадре на ходу. «Ты заходишь на кухню, ты быстро должен оценить область, быстро противодействовать людям, которые тебе мешают все это время, ты должен выглядеть достойно», — пояснила ведущая и добавила, что ей было сложно работать на проекте.

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Летучая также подчеркнула, что гордится своей работой в шоу. «Время показало, что программа не смогла без меня дальше жить — это факт. Очень рада, что я стала неотъемлемой частью этого проекта, что я стала лучшей его частью», — заключила она.

Ранее другая экс-ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская обвинила Летучую в присвоении себе заслуги всей команды шоу. По ее мнению, ее коллега стала себя позиционировать как продюсер этого шоу, а это большая командная работа.

Елена Летучая вела «Ревизорро» с запуска программы, который состоялся на «Пятнице!» летом 2014 года. Вместе со съемочной группой ведущая инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам. Она покинула передачу в 2017 году, когда перешла работать на Первый канал. В ноябре 2017 года новой ведущей программы стала Самбурская.

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Олег Давыдов
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