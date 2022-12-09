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17:23, 9 декабря 2022Мир

Посла Канады вызвали в МИД России

Посла Канады в Москве Элисон Леклер вызвали в МИД России

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Посла Канады в России Элисон Леклер вызвали в МИД РФ. Москва зеркально ответила на аналогичные действия Оттавы в отношении российского посла в Канаде Олега Степанова, сообщается на сайте российского ведомства.

«9 декабря в МИД России была вызвана посол Канады в Москве Элисон Ле Клэр для представления в связи с участившимися безосновательными вызовами в канадское внешнеполитическое ведомство посла России в Оттаве Олега Степанова», — говорится в заявлении МИД России.

В сообщении также отмечается, что «подобные демарши» продиктованы атмосферой русофобии во внутриполитической конъюнктуре Канады. МИД подчеркнул, что действия Оттавы выходят за рамки нормальной дипломатической практики.

Ранее стало известно о вызове Степанова в МИД Канады. Предположительно, данная мера была принята в связи с публикациями российского посольства на тему законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, которые были восприняты как атака «на принятие и толерантность».

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Глеб Бажуткин
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