Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:16, 9 декабря 2022Мир

Раскрыты подробности новых санкций Великобритании против России

The Guardian: Великобритания введет санкции против России из-за обвинений в пытках

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Новые санкции Великобритании против России коснутся лиц, которых Лондон обвинил в том, что они якобы участвовали в пытках и нарушениях прав человека. Подробности нового пакета ограничений раскрывает The Guardian.

По информации издания, британские власти намерены ввести санкции против граждан 11 стран, среди которых Россия, Иран, Никарагуа и Мали. Лондон называет этих граждан причастными к пыткам, изнасилованиям и жестким подавлениям протестов. При этом конкретных имен тех, кого коснутся рестрикции, газета не называет.

Ранее Reuters со ссылкой на осведомленные источники писало, что Соединенное Королевство объявит о новых санкциях против Москвы в пятницу, 9 декабря. Дополнительные ограничения против российской стороны, а также против Китая из-за предполагаемых нарушений прав человека также введут США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Венгрия обвинила ЕС в использовании всех видов шантажа
В МЧС подтвердили данные о погибшем при пожаре в подмосковном ТЦ «Мега Химки»
Поляки начали готовиться к войне с Россией
В России начались первые поставки алкоголя по параллельному импорту
Россия распространила в Совбезе ООН документ об обстрелах ВСУ Донбасса
Нарколог дал советы по употреблению алкоголя на новогоднем корпоративе
ВСУ ударила по Сватово снарядами НАТО
Суд оставил в силе приговор бывшей главе Новосибирского облсуда
Загоревшийся в Химках гипермаркет OBI разрушен почти полностью
Стало известно о погибшем при пожаре в подмосковном ТЦ «Мега Химки»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.