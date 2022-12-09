Раскрыты подробности новых санкций Великобритании против России

The Guardian: Великобритания введет санкции против России из-за обвинений в пытках

Новые санкции Великобритании против России коснутся лиц, которых Лондон обвинил в том, что они якобы участвовали в пытках и нарушениях прав человека. Подробности нового пакета ограничений раскрывает The Guardian.

По информации издания, британские власти намерены ввести санкции против граждан 11 стран, среди которых Россия, Иран, Никарагуа и Мали. Лондон называет этих граждан причастными к пыткам, изнасилованиям и жестким подавлениям протестов. При этом конкретных имен тех, кого коснутся рестрикции, газета не называет.

Ранее Reuters со ссылкой на осведомленные источники писало, что Соединенное Королевство объявит о новых санкциях против Москвы в пятницу, 9 декабря. Дополнительные ограничения против российской стороны, а также против Китая из-за предполагаемых нарушений прав человека также введут США.