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21:09, 7 декабря 2022Мир

Великобритания объявит о новом пакете санкций против России

Великобритания 9 декабря объявит о новом пакете санкций в отношении России

Фото: Pixabay

Великобритания в пятницу, 9 декабря, объявит о новом пакете санкций в отношении России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

«Соединенное Королевство отдельно объявит о новом пакете санкций в пятницу», — говорится в сообщении.

Ранее министерство торговли США добавило 24 иностранные организации в черный список, среди них оказались 10 компаний из России — им будет ограничен доступ к оборудованию и технологиям страны. Под санкции попал, в частности, холдинг «Росэлектроника».

При этом ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция и Нидерланды, попросили Европейскую комиссию скорректировать санкции против Москвы, чтобы наладить экспорт российского продовольствия. Такую же позицию разделяют также Испания, Бельгия и Португалия.

Марина Совина
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