США ввели санкции против 10 российских компаний

Минторг США внес в черный список 10 российских компаний и 14 иностранных

Министерство торговли США добавило 24 иностранные организации в черный список, среди них оказались 10 компаний из России — им будет ограничен доступ к оборудованию и технологиям страны. Под санкции попал, в частности, холдинг «Росэлектроника». Соответствующий документ опубликован в электронной базе Федерального реестра — сборника документов американского правительства.

Ведомство указывает, что таким образом вносит поправки в правила экспортного контроля. В санкционный список попали производитель компьютерного оборудования Kraftway, производитель микросхем АО «ПКК Миландр», а также связанные с ним юрлица ООО «Миландр ЭК», ICC JSC Milandr и ООО «МПК Миландр».

В перечень также включили компании АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», LLC Fibersense, ООО «Милур ИС» и НПК «Оптолинк». Помимо российских организаций, в черном списке США числятся компании из Латвии, Пакистана, Сингапура, Швейцарии и ОАЭ. Министерство объяснило введение ограничений опасностью действий компаний в отношении интересов национальной безопасности и внешней политики США.

В конце июня Минторг США также включил в черный список пять китайских компаний — Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics — за сотрудничество с российской армией после начала военных действий на Украине.

