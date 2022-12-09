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17:09, 9 декабря 2022Среда обитания

Анна Семенович рассказала о ремонте в подаренной квартире

Певица Анна Семенович рассказала, что сделала в подаренной квартире ремонт на свой вкус
Анна Семенович

Анна Семенович. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская актриса и бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала, как делала ремонт в квартире, которую ей подарили. Она поделилась подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Певица пригласила съемочную группу в квартиру, которую ей подарил бывший возлюбленный. Семенович проживает там более десяти лет. Первые несколько лет она не меняла интерьер, а жила в том, который был изначально. Она также хотела продать недвижимость, добавить часть средств и купить новое жилье, но позже передумала.

По словам певицы, несколько лет назад она сделала ремонт на свой вкус. «Пять лет назад я полностью все здесь снесла, смела и сделала такую девчачью крепость. Здесь мне очень хорошо, поэтому отсюда я пока решила не переезжать», — заявила Семенович.

В июне 2021 года Семенович заявила, что предпочла бы квартиру в Москве жилью за городом. Она отметила, что считает себя городским жителем и получает удовольствие от жизни в столице. Предпочтения связаны с занятостью артистки и большим количеством дел.

Нина Ташевская
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