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13:34, 9 декабря 2022Россия

Масштабный пожар на российском заводе шин сняли на видео

В Барнауле загорелся цех завода по производству шин

В Алтайском крае загорелся цех барнаульского завода по производству шин. Масштабный пожар внутри здания на проспекте Космонавтов сняли на видео очевидцы, ролик опубликован в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

На кадрах видны горящие многоуровневые конструкции внутри цеха, спасатели пытаются потушить их водой. Вверх поднимаются клубы дыма.

Как сообщает региональное управление МЧС, возгорание на российском заводе произошло утром 9 декабря. К тушению пожара были привлечены 110 человек и 33 единицы техники. По предварительной информации, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Сотрудников предприятия вывели из опасной зоны.

Пожар локализован, эксперты пожарной лаборатории и прокуратура проводят проверку случившегося.

В этот же день загорелся торговый центр в подмосковных Химках. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, очевидцы опубликовали кадры мощного взрыва. В результате строительный гипермаркет почти полностью выгорел.

Варвара Родикова
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