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11:14, 9 декабря 2022Россия

Тлеющие руины ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье сняли на видео

SHOT опубликовал новые кадры с тушением пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье

В сети появились кадры с тлеющими руинами торгового центра «Мега Химки» в Подмосковье. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

На записи видно, что пожарные продолжают тушение. Из обломков все еще вырываются небольшие языки пламени. Крыша строительного гипермаркета, где началось возгорание, обрушилась, а товар внутри уничтожен огнем.

Ранее в МЧС сообщили, что причиной пожара в торговом центре «Мега Химки» стало нарушение правил при сварочных работах. В ведомстве также заявили, что в последнее время не инспектировало строительный гипермаркет OBI, где начался пожар, из-за моратория на проверки бизнеса.

О пожаре в ТЦ на на Ленинградском шоссе стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, который практически полностью выгорел. В другие части ТЦ пожар не затронул. Кроме того, очевидцы сообщали о мощном взрыве и публиковали его кадры. На данный момент известно об одном погибшем, которым оказался охранник.

Константин Лысяков
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