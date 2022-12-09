Названа причина отсутствия проверок в сгоревшем гипермаркете OBI

В МЧС объяснили отсутствие проверок в сгоревшем OBI мораторием на проверки бизнеса

Причиной отсутствия в последнее время проверок в сгоревшем гипермаркете OBI в Химках назвали действующий мораторий на проверки бизнеса. Об этом заявил начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин в эфире телеканала «Россия 24», пишет ТАСС.

«Проблем у нас никаких не возникало в том, что касается именно вопросов обеспечения пожарной безопасности. Но в связи с мораторием мы эти проверки не проводим», — объяснил он.

По утверждению источника ТАСС, последнюю проверку гипермаркета провели в ноябре 2021 года — тогда было выявлено 46 нарушений пожарной безопасности, которые следовало устранить до августа 2022 года. Позже этот срок продлили до 20 февраля 2023 года.

Пожар на Ленинградском шоссе в Химках начался рано утром 9 декабря. Огонь распространился на территории OBI. В результате строительный гипермаркет почти полностью выгорел, на остальную часть торгового центра пожар не распространился.

Погиб один человек — по предварительным данным, в результате взрыва ему на голову упала конструкция горящего здания.

Следственный комитет России начал расследование по статье 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).