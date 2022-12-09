Названа причина гибели охранника при пожаре в ТЦ «Мега Химки»

ТАСС: причиной гибели охранника ТЦ «Мега Химки» назвали падение конструкции

Охранник торгового центра «Мега Химки» в Московской области погиб из-за конструкции горящего здания, упавшей ему на голову в результате взрыва. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что в момент, когда вспыхнул пожар, в гипермаркете OBI находились три охранника, они успели покинуть здание. По его словам, один из них остался рядом с гипермаркетом и следил за пожаром.

«Когда произошел взрыв, мужчине на голову упала конструкция, в результате чего он погиб на месте», — уточнил он.

Ранее представители ретейлера OBI высказали предположение о том, что охранник мог погибнуть при пожаре из-за возвращения за своим автомобилем на парковку после того, как покинул место ЧП во время эвакуации.

О происшествии в ТЦ на Ленинградском шоссе в Московской области стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. К тушению привлекали более 70 спасателей и 20 единиц пожарной спецтехники.

К настоящему моменту возгорание в ТЦ в Подмосковье удалось локализовать. Загоревшийся гипермаркет OBI оказался почти полностью разрушен.