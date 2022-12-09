В ретейлере OBI привели версию гибели охранника при пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Пресс-служба OBI: охранник мог погибнуть при пожаре, когда возвращался за авто на парковку

Охранник торгового центра «Мега Химки» в Московской области мог погибнуть при пожаре из-за возвращения за своим автомобилем на парковку после того, как покинул место ЧП во время эвакуации. Такую версию привели в пресс-службе ретейлера OBI, передает ТАСС.

В момент происшествия в гипермаркете OBI находились 20 человек. 19 из них были эвакуированы и не пострадали.

До этого в МЧС России подтвердили гибель одного человека при пожаре в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки».

Сейчас возгорание в ТЦ в Подмосковье удалось локализовать. Загоревшийся гипермаркет OBI оказался почти полностью разрушен.

О происшествии в ТЦ на Ленинградском шоссе в Московской области стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. К тушению привлекали более 70 спасателей и 20 единиц пожарной спецтехники.