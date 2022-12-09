Бут заявил о шокированном независимостью России Западе

Виктор Бут заявил, что США шокированы стремлением России быть независимой

США шокированы стремлением России оставаться независимой и развиваться самостоятельно. Об этом в интервью RT заявил освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена российский бизнесмен Виктор Бут.

«То, что мы сейчас пытаемся (...) жить и как бы никем не быть, понимаешь, рулимыми и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой и развиваться так, как наш народ это выберет, это, конечно, для них шокирующая такая новость», — сказал он в беседе с депутатом Госдумы Марией Бутиной.

Западные страны думают, что «нас не добили», когда СССР начал распадаться, указал Бут.

Бута осудили в Соединенных Штатах за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны, в апреле 2012-го он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Вину он не признал. Обмен россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошел 8 декабря в Абу-Даби, перед этим оба были помилованы.

Супруга Бута Алла сообщила, что ее муж «чувствует себя ужасно и сильно истощен» после обмена. Семья Бута рассчитывает, что американская сторона вскоре передаст России его документы и рисунки, которые он не смог забрать из тюрьмы, заявила она.