Михаил Романов рассказал о синхронизации кабмином Думой принятия законов

Михаил Романов рассказал о синхронизации правительством и Госдумой принятия законов

Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в совещании заместителя председателя правительства РФ - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко с Комитетом Государственной Думы по контролю. В мероприятии также приняли участие председатель Комитета ГД по контролю Олег Морозов, члены комитета, руководство аппарата правительства РФ, а также профильные департаменты.

В рамках совещания собравшиеся обсудили вопросы подготовки нормативных правовых актов, необходимых для реализации федеральных законов, и их дальнейший мониторинг, а также вопросы взаимодействия правительства РФ и Государственной Думы.

Говоря о важнейших аспектах совместной законотворческой деятельности депутатов и правительства, Михаил Романов отметил эффективное сотрудничество Комитета Государственной Думы по контролю и Департамента регуляторной политики правительства РФ. По словам парламентария, оно развивается в конструктивном ключе: налажена система совместной законопроектной работы, эффективное взаимодействие достигнуто в части мониторинга правоприменения.

«Для Комитета Государственной Думы по контролю ключевым направлением взаимодействия с правительством является совместная работа по разработке нормативно-правовой базы, регламентирующей контрольно-надзорную деятельность. За время работы Государственной Думы VII созыва произошли беспрецедентные изменения в регулировании данной сферы. Были приняты федеральные законы, запустившие реформу контроля и надзора. В части подзаконного нормотворчества в рамках повестки Комитета Государственной Думы по контролю, отмечу, что у нас нет просроченных подзаконных актов. Все необходимые акты были приняты в установленные сроки», — подчеркнул Михаил Романов.

Депутат также отметил, что в текущем году правительство заметно активизировало свои усилия, направленные на своевременную разработку подзаконных актов.

На конец 2021 года оставались не принятыми 159 нормативно-правовых актов. По итогам первого квартала 2022 года их число сократилось до 22, во втором квартале — до восьми, и только один акт не был принят по итогам третьего квартала. По состоянию на конец ноября в ожидании на принятие не находился ни один документ. Также Михаил Романов напомнил, что приоритетом работы Государственной Думы является переход к практике принятия законов прямого действия, о чем неоднократно говорил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Говоря о важности цифровизации государственного управления, Михаил Романов отметил, что цифровизация контрольно-надзорной деятельности оказалось очень востребованным и оказало влияние на повышение эффективности в данной сфере.

«Полагаю, что современные технологии должны быть использованы и для повышения эффективности подзаконного нормотворчества. В правительстве создана и сейчас совершенствуется информационная система мониторинга ключевых задач для федеральных органов исполнительной власти в части их участия в законодательном процессе. Ведется процесс слаживания информационных систем правительства и Государственной Думы, в том числе, в сфере подзаконного нормотворчества. Всестороннее сотрудничество даст возможность оперативно синхронизировать принятие законов и подзаконных актов, оптимизировать мониторинг правоприменения и в целом повысить эффективность законотворчества. Эта работа ведется сейчас в хорошем темпе и с очевидными позитивными результатами», — подчеркнул Михаил Романов.

