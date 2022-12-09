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11:04, 9 декабря 2022Силовые структуры

СКР назвал причину пожара в ТЦ «Мега Химки»

СКР: причиной пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки» стали сварочные работы в помещении
СюжетПожар в ТЦ «Мега Химки»:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, стали причиной пожара в торговом центре «Мега Химки». Об этом в пятницу, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления СКР Ольга Врадий.

По данным следствия, пожар распространился на площади более 17 тысяч квадратных метров. В результате ЧП погиб охранник.

Сейчас на месте работает штаб из сотрудников СКР, МВД и МЧС.

«С целью определения степени поражения объекта огнем и границ осмотра криминалистами применен квадрокоптер», — добавила Врадий.

О происшествии в ТЦ на Ленинградском шоссе в Подмосковье стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, очевидцы сообщали о мощном взрыве при пожаре и публиковали его кадры. В результате строительный гипермаркет почти полностью выгорел.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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Елизавета Новикова
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