СКР назвал причину пожара в ТЦ «Мега Химки»
Сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, стали причиной пожара в торговом центре «Мега Химки». Об этом в пятницу, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления СКР Ольга Врадий.
По данным следствия, пожар распространился на площади более 17 тысяч квадратных метров. В результате ЧП погиб охранник.
Сейчас на месте работает штаб из сотрудников СКР, МВД и МЧС.
«С целью определения степени поражения объекта огнем и границ осмотра криминалистами применен квадрокоптер», — добавила Врадий.
О происшествии в ТЦ на Ленинградском шоссе в Подмосковье стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, очевидцы сообщали о мощном взрыве при пожаре и публиковали его кадры. В результате строительный гипермаркет почти полностью выгорел.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.