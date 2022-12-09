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06:08, 9 декабря 2022Мир

Швеция запланировала направить войска в Восточную Европу после вступления в НАТО

Минобороны Швеции: после вступления в НАТО Стокгольм направит войска в Восточную Европу
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery / Reuters

После вступления в НАТО, Швеция намерена направить своих военных в Восточную Европу, чтобы они примкнули к Силам быстрого реагирования Североатлантического альянса. Об этом заявил в интервью газете газете Yomiuri министр обороны страны Пол Йонсон, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что членство в НАТО является главным приоритетом нового правительства страны. Йонсон также выразил мнение, что коллективная оборона альянса в рамках которой осуществляется противодействие нападению на входящие в альянс страны, «абсолютно необходима» в качестве сдерживающего фактора. В связи с этим Стокгольм намерен внести свой вклад в укрепление блока, отметил глава Минобороны Швеции.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая вручили генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. На данный момент документ не ратифицировали две страны из 30 — Венгрия и Турция. Анкара обвиняет Финляндию и Швецию в пособничестве террористам. В июне обе страны подписали с Турцией меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО. В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.

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Марина Совина
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