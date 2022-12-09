Британская журналистка рассказала о чувстве стыда из-за украинских беженцев

Журналистка Мюррей: ощущение радости от помощи украинским беженцам сменилось стыдом

Британская журналистка Дженни Мюррей рассказала, что по прошествии времени ощущение радости у британцев от помощи украинским беженцам сменилось чувством стыда из-за желания вернуться к прежней и привычной им жизни. Об этом она написала в статье для газеты The Daily Mail.

Она указала, что спустя девять месяцев после запуска властями Великобритании программы «Дома для Украины» начинают остро ощущаться все сопряженные с ней трудности. Мюррей посочувствовала тем британцам, которые приютили мигрантов, но, столкнувшись с кризисом стоимости жизни, осознали, что не располагают достаточными средствами для содержания людей, которые нуждаются в профессиональном уходе.

Журналистка уточнила, что самым популярным обсуждением в ее районной группе участников программы помощи украинцам является тема денег. «Сейчас самые частые посты — это выражение глубокого беспокойства по поводу вариантов для проживания (беженцев — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнула она.

По словам Мюррей, приютившие у себя беженцев британцы обеспокоены дальнейшим развитием событий и своей ролью в судьбе украинцев, в частности, должны ли они будут стать финансовыми гарантами, когда их гости будут арендовать частное жилье, а также обеспечат ли местные власти украинцам крышу над головой.

Ранее пара украинских беженцев оказалась вынуждена вернуться на родину из-за проблем с арендой в Британии. Они рассказали, что все предлагаемые варианты жилья были ужасными, а к ним самим предъявляли жесткие требования.