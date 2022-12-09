В Роскачестве оценили безопасность WhatsApp и Telegram

Специалист Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp

Старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко оценил безопасность популярных мессенджеров WhatsApp и Telegram. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, какой из этих сервисов лучше защищает конфиденциальность пользователей.

По мнению эксперта, Telegram является более безопасным мессенджером, чем WhatsApp. Он объяснил это тем, что в Telegram пользователи могут скрывать свои номера телефонов, чего нельзя сделать в WhatsApp. «Любой человек может связаться с вами в WhatsApp, если знает ваш номер. Настройки приватности не позволяют скрыть телефон, чтобы кто угодно не узнал, есть ли для него учетная запись WhatsApp», — сказал Кузьменко.

Специалист Роскачества также заявил, что мошенники могут использовать WhatsApp для того, чтобы узнать, активный номер телефона или нет. Так, если за номером закреплен аккаунт в мессенджере, то для злоумышленников это значит, что номер активный. Они понимают, что на него можно звонить и представляться сотрудником службы безопасности какого-нибудь банка, добавил Кузьменко.

При этом в WhatsApp, как уточнил эксперт, можно частично ограничить доступ к информации. Для этого юзеру нужно перейти в настройки и выбрать пункт «Конфиденциальность». Затем следует выбрать раздел «Сведения и Группа» и поставить галочку напротив строки «Мои контакты». Это позволит избежать добавления в сомнительные группы. Кроме того, если пользователь выберет эту опцию, то сведения о том, что он есть в WhatsApp, увидят только люди из его записной книжки.

Ранее главный редактор портала Mobile Review Эльдар Муртазин раскритиковал WhatsApp и посоветовал россиянам удалить его. Он добавил, что считает Telegram самым защищенным мессенджером.