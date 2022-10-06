Россиянам посоветовали удалить WhatsApp для защиты от слежки

IT-эксперт Эльдар Муртазин посоветовал россиянам удалить WhatsApp для защиты от слежки

Главный редактор портала Mobile Review Эльдар Муртазин раскритиковал мессенджер WhatsApp и посоветовал россиянам удалить его. Также в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он назвал самый защищенный сервис для обмена мгновенными сообщениями.

IT-эксперт обратил внимание на то, что каждый год в WhatsApp выявляются новые уязвимости. Он предположил, что разработчики мессенджера могут намеренно внедрять их, чтобы «заинтересованные лица могли следить за кем-либо». Муртазин назвал WhatsApp «дырявым мессенджером», который технически и морально устарел.

Он порекомендовал пользователям удалить это приложение с телефона для защиты от слежки. Если же WhatsApp необходим, то лучше использовать его на устройстве, где нет личных фотографий, видео и другого контента, заявил специалист.

«WhatsApp и ряд других приложений создают бэкдоры, чтобы заинтересованные лица, государство, спецслужбы следили за конкретными людьми. Это не фантастика, а факт нашей жизни», — отметил он.

Муртазин добавил, что считает Telegram самым защищенным мессенджером. Он объяснил, что в работе сервиса не было выявлено уязвимостей, которые могут использовать злоумышленники.

Ранее WhatsApp раскритиковал российский предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров. Он предупредил, что хакеры могут получить доступ к данным, содержащимся в телефоне, через WhatsApp. Бизнесмен призвал пользователей держаться подальше от этого мессенджера.