Футболист сборной Англии уехал с чемпионата мира из-за конфликта с тренером

Daily Star: футболист сборной Англии Бен Уайт уехал с ЧМ-2022 из-за конфликта с тренером

Защитник сборной Англии Бен Уайт уехал с чемпионата мира 2022 года в Катаре из-за конфликта с помощником главного тренера национальной команды Стивом Холландом. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, 25-летний футболист был недоволен тренировочной базой сборной в Аль-Вакре и ссорился с товарищами по команде. Отмечается, что конфликт с Холландом разгорелся на собрании сборной перед матчем группового этапа турнира с США. В итоге было принято решение отправить защитника домой.

Уайт не принял участие ни в одном матче ЧМ-2022. В федерации футбола Англии, как сообщает Marca, заявили, что он покинул расположение сборной по личным причинам.

В четвертьфинале турнира сборная Англии сыграет с действующими чемпионами мира — французами. Матч пройдет 10 декабря в 22:00 по московскому времени.