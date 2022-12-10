Захарова сравнила попытку госпереворота в Германии с Евромайданом на Украине

Захарова: в Германии осудили попытку госпереворота, но поддержали Евромайдан на Украине

Причина, по которой немецкие политики осудили попытку госпереворота, но поддержали Евромайдан на Украине, остается неясной, и Берлину предстоит ответить на этот вопрос. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram.

«Когда [бывший вице-канцлер Германии] Йошка Фишер поддержал якобы "мирную смену власти" в результате "оранжевой революции" в 2005 году, когда [бывший вице-канцлер Германии] Гидо Вестервелле встречался на Майдане с лидерами украинской оппозиции в 2013 году, когда [президент Германии] Франк-Вальтер Штайнмайер вел "посреднические переговоры" с путчистами и узурпаторами в те месяцы Евромайдана — это не было прямой поддержкой того самого госпереворота, который внутри своей страны власти Германии так стремительно и жестко подавили?» — задала вопрос дипломат.

При этом речи о смене власти в ФРГ не идет, подчеркнула Захарова, в стране по-прежнему работают те же политики и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который с гордостью говорит о либеральной демократии, которая «защитила себя» и при этом поддерживает Евромайдан на Украине.

В связи с этим Захарова задалась вопросом, не относятся ли к попытке переворота захват ультраправыми радикалами органов власти, к которым причисляют парламент, суды, территориальные и национальные органы исполнительной власти. «Если да, то почему как минимум три министра иностранных дел Германии прямо и политически поддерживали это, когда речь идет об Украине? Если нет, то о какой вообще попытке coup d'état (с французского "госпереворот" — прим. «Ленты.ру») можно говорить сейчас с этими… "рейхсбюргерами"?», — подчеркнула представитель МИД.

На все эти вопросы Берлин обязан ответить, заключила Захарова.

7 декабря полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты. Злоумышленники хотели взять штурмом Бундестаг. Правоохранителями были задержаны более 25 человек, среди которых были члены террористической организации правого толка.