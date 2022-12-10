В Госдуме призвали Францию и Германию выплатить компенсации жителям Донбасса

Спикер Госдумы Володин потребовал от ФРГ и Франции компенсаций для жителей Донбасса

Франция и Германия должны выплатить компенсации жителям Донбасса, потому как украинский кризис — результат «лживой политики лидеров этих государств», написал спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Комментируя недавнее заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения 2014 года были попыткой дать Украине время, Володин подчеркнул, что «заранее спланированное неисполнение обязательств, взятых в результате подписания международного соглашения, — это не только потеря доверия, но и преступление».

«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за 8 лет геноцида и нанесенного ущерба», — написал он, добавив, что «это только начало».

Володин добавил, что жителям европейских стран следует знать, кому они обязаны проблемами, связанными с отсутствием тепла и электричеством, инфляцией, а также закрывающимися предприятиями.

7 декабря Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit признала, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Украине драгоценное время и возможность стать сильнее. По словам экс-канцлера, всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен.

Реагируя на это заявление, президент России Владимир Путин отметил, что сказанное Меркель лишь подтверждает правильность решения о начале спецоперации.