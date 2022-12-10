Стало известно о возможном захвате заложников в торговом центре Дрездена

Independent: полиция подтвердила возможный захват заложников в ТЦ Дрездена

Вооруженный мужчина, который до сих пор находится на свободе, мог захватить заложников в торговом центре в центре Дрездена на востоке Германии. Об этом сообщает Independent со ссылкой на заявление полиции.

«Управление полиции Дрездена в настоящее время проводит операцию в центре Дрездена. Предыстория — возможный захват заложников», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что посетители торгового центра эвакуированы, движение общественного и личного транспорта ограничено. Немецкая полиция призвала горожан избегать районов в центре города, рождественскую ярмарку Дрездена «Штрицельмаркт» оставили закрытой. Уточняется, что радио Дрездена ранее сообщало об обстреле здания возле главного железнодорожного вокзала.

Ранее сообщалось, что на востоке Германии в Дрездене неизвестный открыл стрельбу и убил одного человека. На данный момент неизвестно, имел ли задержанный экстремистские мотивы. Обстоятельства случившегося выясняются.