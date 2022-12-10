Российский БПК «Адмирал Виноградов» станет фрегатом

ТАСС: большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» станет фрегатом к 2025 году

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Виноградов» проекта 1155 станет фрегатом к 2025 году. Об этом со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Предполагается возвращение уже фрегата "Адмирал Виноградов" в состав [Тихоокеанского] флота в 2024-2025 годах, после модернизации он получит повышенное боевое могущество по сравнению с "Маршалом Шапошниковым"», - сказал один из собеседников.

Другой источник добавил, что «Адмирал Виноградов» может получить не только ракеты «Калибр-НК», но и гиперзвуковые «Цирконы».

В августе заместитель гендиректора «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев сообщил, что Северное проектно-конструкторское бюро представит на утверждение в Минобороны России технический проект головного модернизированного фрегата проекта 22350М, который сможет нести крылатые ракеты «Калибр-НК».

В том же месяце американский портал 19FortyFive заметил, что российские фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» являются одними из самых современных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России.