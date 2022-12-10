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14:46, 10 декабря 2022Наука и техника

Рассекречено дело Гагарина

Архив ЦПК рассекретил личное дело Гагарина

Фото: Александр Сергеев / РИА Новости

Архив Центра подготовки космонавтов (ЦПК) рассекретил личное дело первого человека в космосе Юрия Гагарина. Об этом со ссылкой на публикацию журнала «Русский космос» сообщает ТАСС.

Личное дело рассекретили в сентябре по инициативе «Роскосмоса».

В документ входит анкета, таблица о прохождении воинской службы, перечень занимаемых Гагариным, сведения о семье, информация об учебе и иные сведения.

«Увлекается спортом — баскетболом. Имеет второй спортивный разряд и первую судейскую категорию», — указано, в частности, в личном деле.

Исходя из опубликованного документа, также можно сделать вывод, что после окончания первого курса авиационного училища и сдачи госэкзаменов на отлично Гагарину было рекомендовано продолжить обучение.

В июле депутаты городского совета Тернополя проголосовали за переименование 13 улиц, имеющих русские и советские названия.

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Иван Потапов
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