Рассекречено дело Гагарина

Архив ЦПК рассекретил личное дело Гагарина

Архив Центра подготовки космонавтов (ЦПК) рассекретил личное дело первого человека в космосе Юрия Гагарина. Об этом со ссылкой на публикацию журнала «Русский космос» сообщает ТАСС.

Личное дело рассекретили в сентябре по инициативе «Роскосмоса».

В документ входит анкета, таблица о прохождении воинской службы, перечень занимаемых Гагариным, сведения о семье, информация об учебе и иные сведения.

«Увлекается спортом — баскетболом. Имеет второй спортивный разряд и первую судейскую категорию», — указано, в частности, в личном деле.

Исходя из опубликованного документа, также можно сделать вывод, что после окончания первого курса авиационного училища и сдачи госэкзаменов на отлично Гагарину было рекомендовано продолжить обучение.

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