Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:05, 10 декабря 2022Бывший СССР

Стало известно о гибели на Украине еще одного белорусского наемника

Стало известно о гибели на Украине очередного белорусского наемника
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине убит воевавший на стороне Киева белорусский наемник Алексей Авдеенко с позывным Якуб. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщает издание «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу «Полка имени Кастуся Калиновского».

Как стало известно изданию, наемник жил на Украине с 2016 года, когда подписал контракт с Вооруженными силами республики (ВСУ). С того времени он участвовал в боевых действиях в Донбассе против ополченцев Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). После начала СВО воевал против российской армии.

О месте гибели белорусского наемника не сообщается. Отмечается, что он стал 16-м воевавшим на стороне ВСУ белорусским наемником, убитым на Украине.

В октябре сообщалось, что Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело против создателей и участников «экстремистского батальона белорусских наемников», принимающих участие в боевых действиях на Украине. Производство по статье 361-1 («Создание экстремистского формирования либо участие в нем») Уголовного кодекса Белоруссии было начато против группы белорусских граждан, которые, «находясь на территории Украины, Литвы и Польши» и «следуя шаблонам шовинистской идеологии вооруженных группировок соседней страны», организовали «Полк имени Кастуся Калиновского».

До этого в Белоруссии был возбужден ряд уголовных дел против наемников, пытавшихся присоединиться к боевым действиям на Украине. В частности, в августе по соответствующему обвинению был заключен под стражу житель Минска, а в июле прокуратура Гомельской области направила в суд аналогичное дело, возбужденное в отношении 28-летнего белоруса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Стрелявшего в Дрездене мужчину задержали
В МИД объявили демарш Финляндии из-за надругательства над российским флагом
Влияние отношений Польши и ФРГ на раскол ЕС оценили
Известный музыкант поделился формулой своего счастья
Стало известно о гибели на Украине еще одного белорусского наемника
Медведев оценил снос памятников Пушкину и Суворову на Украине
Рассекречено дело Гагарина
Стало известно о возможном захвате заложников в торговом центре Дрездена
Месси оскорбил футболиста сборной Нидерландов во время послематчевого интервью
В Москве пятилетний ребенок упал с 11 этажа и выжил
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.