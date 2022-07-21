Белорус пошел под суд за попытку присоединиться к военным действиям на Украине

В Белоруссии направили в суд дело мужчины, который пытался вступить в полк на Украине

Прокуратура Гомельской области направила в суд дело 28-летнего белоруса, который попытался присоединиться к военным действиям на Украине в составе полка имени Кастуся Калиновского. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, мужчина с февраля по май 2022 года собирал в интернете информацию о том, как вступить в отдельный белорусский полк имени Кастуся Калиновского и участвовать в боевых действиях без уполномочия Белоруссии.

«Свои действия обвиняемый не довел до конца по независящим от него обстоятельствам — его задержали при попытке незаконного пересечения государственной границы Республики Беларусь», — рассказали в прокуратуре.

В настоящее время белорус находится под стражей, ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В начале июля стало известно о захвате в плен в Донбассе группы белорусских диверсантов. По данным МВД Луганской народной республики (ЛНР), они планировали совершить теракт в Лисичанске.